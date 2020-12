Sci | slalom Madonna di Campiglio | vince Kristoffersen ma grande Vinatzer terzo

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Arriva il secondo podio in carriera in Coppa del mondo per Alexnellodidi. Il ventunenne finanzierenello scorso mese di gennaio a Zagabria, si è ripetuto sul celebre Canalone Miramonti della pista 3-Tre, riprendendosi quanto il destino gli aveva tolto il giorno precedente sulla Gran Risa dell'Alta Badia.al termine della prima manche,ha continuato ad attaccare su un pendio che si era inevitabilmente rovinato con il passaggio dei concorrenti, e alla fine ha ceduto solamente all'irresistibile ritorno di Henrik(altrionfo su questa pista), capace di recuperare dal dodicesimo postodella prima manche, e all'altro vichingo norvegese Sebastian Foss-Solevagg, che ...

