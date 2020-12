Sci alpino | Vinatzer | “Contento di questo podio dopo quello che ho passato”

Leggi su sportface

(Di martedì 22 dicembre 2020) “Oggi forse potevo andare un centesimo più veloce e arrivare secondo, ma sonodiche ho. Quando sono uscito dal secondo dosso ho pensato che la pista fosse più rovinata di quanto immaginassi. Adesso cerco di andare ancora più forte in vista di Zagabria, penso di poter far bene quest’anno. Kristoffersen è stato bravissimo, sempre in spinta. Cercherò di batterlo la prossima volta“. Lo ha detto Alexai microfoni di Rai Sportil terzo posto ottenuto nello slalom di Madonna di Campiglio. SportFace.