Sci alpino | le tre vittorie di Alberto Tomba a Madonna di Campiglio

(Di martedì 22 dicembre 2020) Questa sera va in scena lo slalom didi, secondo appuntamento tra i rapid gates dopo quello di ieri in Alta Badia. L’Italia sogna con Alex Vinatzer, che proverà ad interrompere un tabù che dura dal 2005, anno in cui vinse Giorgio Rocca. La 3-Tre e il Canalone Miramonti, però, riportano a dolcissimi ricordi per lo sci azzurro e alle imprese di, capace di vincere per tre volte su questa pista. La prima affermazione del grande campione bolognese è datata 1987. Fu un vero dominio quello di, che inflisse distacchi abissali agli avversari. Il secondo, l’austriaco Rudolf Nierlich, chiuse ad 1.37 dall’azzurro, mentre il lo slavo Bojan Krizaj accusò un ritardo di oltre un secondo e mezzo. Una stagione magica quella di, che iniziò con cinque ...