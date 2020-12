Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Madonna di Campiglio. Dai primi successi di Thoeni, fino al dominio di Tomba (Di martedì 22 dicembre 2020) Non è ancora tempo di dedicarsi al Natale per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. Dopo il fine settimana disputato tra Val Gardena e Val Badia (con due prove veloci e due tecniche), infatti, il Circo Bianco si prepara per l’ultimo appuntamento prima del “liberi tutti” per le festività. Questa sera si disputerà l’attesissimo slalom in notturna di Madonna di Campiglio su una delle piste più affascinanti e difficili di tutto il panorama internazionale, la celebre 3-Tre. Su questo pendio quanto mai selettivo, si sono scritte pagine di storia epiche di questo sport. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria i precedenti più indicativi per i nostri colori sulla pista che nella sua parte finale prende il nome di “Canalone Miramonti”, con una importante caratteristica: gli italiani vi hanno sempre ... Leggi su oasport (Di martedì 22 dicembre 2020) Non è ancora tempo di dedicarsi al Natale per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci2020-2021. Dopo il fine settimana disputato tra Val Gardena e Val Badia (con due prove veloci e due tecniche), infatti, il Circo Bianco si prepara per l’ultimo appuntamento prima del “liberi tutti” per le festività. Questa sera si disputerà l’attesissimo slalom in notturna didisu una delle piste più affascinanti e difficili di tutto il panorama internazionale, la celebre 3-Tre. Su questo pendio quanto mai selettivo, si sono scritte pagine di storia epiche di questo sport. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria ipiù indicativi per i nostri colori sulla pista che nella sua parte finale prende il nome di “Canalone Miramonti”, con una importante caratteristica: gli italiani vi hanno sempre ...

