Sci alpino | classifica Coppa del Mondo 2020 2021 maschile | dopo slalom Madonna di Campiglio

Slalom di Campiglio, prima manche a Foss-Solevaag. Ma Vinatzer è 3°. Festa Vinatzer a Campiglio: è 3°. Vince Kristoffersen: che rimonta. La classifica generale di Coppa del Mondo aggiornata dopo lo slalom di Madonna di Campiglio. Grande Vinatzer: terzo a Madonna di Campiglio. Nello slalom notturno l'azzurro battuto per 1 centesimo da Foss Solevaag. Slalom Madonna di Campiglio, le parole di Alex Vinatzer dopo il terzo posto.

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

(OA Sport) Si avvicinano le festività natalizie, ma lo sport non ci abbandona mai e ci sarà da divertirsi: riflettori puntati sullo slalom maschile di Madonna di Campiglio per la Coppa del Mondo di ...tutti in divisa e con i loro attrezzi di sci alpino, fondo e snowboard saranno ricevuti dal presidente della Regione Stefano Bonaccini e dall'assessore regionale al Tursimo Andrea Corsini (il Resto ...