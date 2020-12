Sci alpino | Alex Vinatzer rompe il tabù | primo podio stagionale per l’Italia maschile!

Leggi su oasport

(Di martedì 22 dicembre 2020)ha finalmente sfatato il: grazie all’altoatesino,è salita sulper la prima volta in questa stagione di Coppa del Mondo di sci. Nelle prime dieci uscite, gli azzurri (stiamo parlando esclusivamente degli uomini) non erano mai riusciti a chiudere una prova tra i primi tre. Ci ha pensato il 21enne, terzo nel sentitissimo slalom di Madonna di Campiglio dopo il quarto posto ottenuto ieri tra i pali stretti in Alta Badia. Discesa e superG, tra Val d’Isere e Val Gardena, non avevano sorriso a Dominik Paris e nei quattro giganti (Soelden, doppio di Santa Caterina Valfurva, Alta Badia) la nostra Nazionale è stata una sparuta comparsa. Il settore maschile torna così a sorridere con un giovane dal grande talento, ormai esploso definitivamente. Pochi gioie ...