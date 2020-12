Sassuolo, Obiang non si nasconde: “Non siamo più outsider. De Zerbi ci ha chiesto salto di qualità” (Di martedì 22 dicembre 2020) Il centrocampista del Sassuolo Pedro Obiang ha concesso una lunga intervista a Onda Cero in cui ha parlato del momento della squadra neroverde e del cammino del club sotto la guida del tecnico Roberto De Zerbi.Obiang: "Non siamo più outsider. De Zerbi vuole il salto di qualità"caption id="attachment 1069271" align="alignnone" width="807" Sassuolo Obiang (getty images)/caption"In Italia il Sassuolo si sta facendo un nome. Ultimamente diamo anche fastidio alle grandi e, se riusciamo a fare bene anche durante questa stagione, le avversarie non ci vedranno più come una outsider", ha detto Obiang con grande orgoglio e convinzione. "Mister De ... Leggi su itasportpress (Di martedì 22 dicembre 2020) Il centrocampista delPedroha concesso una lunga intervista a Onda Cero in cui ha parlato del momento della squadra neroverde e del cammino del club sotto la guida del tecnico Roberto De: "Nonpiù. Devuole ildi"caption id="attachment 1069271" align="alignnone" width="807"(getty images)/caption"In Italia ilsi sta facendo un nome. Ultimamente diamo anche fastidio alle grandi e, se riusciamo a fare bene anche durante questa stagione, le avversarie non ci vedranno più come una", ha dettocon grande orgoglio e convinzione. "Mister De ...

