Sara Moalli di Bake Off sbarca su TikTok… e c’è anche Philippe! – VIDEO

stationerybest : Bake off Italia 2020: vince la giovane Sara Moalli -

Ultime Notizie dalla rete : Sara Moalli

BlogLive.it

Sara Moalli di Bake Off sbarca su TikTok e lo mostra attraverso un video su Instagram direttamente su una delle sue storie. C’è anche Philippe. Sara Moalli Bake Off Italia (Instagram) Grande moda ...La miglior pasticciera amatoriale d'Italia venerdì è stata ospite di VareseNoi.it per una chiacchierata in diretta streaming e ha ripercorso la sua esperienza nel talent-show di Real Time: la prova pi ...