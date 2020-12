Santo di domani 23 Dicembre: chi era Santa Vittoria (Di martedì 22 dicembre 2020) Vittoria nacque a Roma nel 230 e fu chiesta in sposa dal nobile Eugenio quando ebbe circa 20 anni. Anche sua cugina Anatolia fu chiesta in moglie ma entrambe decisero di consacrarsi al Signore.Vittoria donò tutti i suoi averi e rinunciò al matrimonio. Eugenio, dato che mirava ai beni della Santa, non la denunciò come cristiana perché in tal modo i suoi averi sarebbero stati confiscati. Le due giovani, Vittoria e Anatolia, furono rinchiuse nelle loro tenute in Sabina: Vittoria presso la città sabina di Trebula Mutuesca, Anatolia presso la città sabina di Thiora. Santa Vittoria salvò la città da un dragone, secondo quanto riportato dal racconto della Passio. Vittoria, dopo aver scacciato il drago, entrò nella spelonca del dragone e convocando il popolo ... Leggi su giornal (Di martedì 22 dicembre 2020)nacque a Roma nel 230 e fu chiesta in sposa dal nobile Eugenio quando ebbe circa 20 anni. Anche sua cugina Anatolia fu chiesta in moglie ma entrambe decisero di consacrarsi al Signore.donò tutti i suoi averi e rinunciò al matrimonio. Eugenio, dato che mirava ai beni della, non la denunciò come cristiana perché in tal modo i suoi averi sarebbero stati confiscati. Le due giovani,e Anatolia, furono rinchiuse nelle loro tenute in Sabina:presso la città sabina di Trebula Mutuesca, Anatolia presso la città sabina di Thiora.salvò la città da un dragone, secondo quanto riportato dal racconto della Passio., dopo aver scacciato il drago, entrò nella spelonca del dragone e convocando il popolo ...

Vittoria nacque a Roma nel 230 e fu chiesta in sposa dal nobile Eugenio quando ebbe circa 20 anni. Anche sua cugina Anatolia fu chiesta in moglie ma entrambe decisero di consacrarsi al Signore.

Domani a Taranto “La Storia più bella mondo” con il Bibliobus di “Basequa”

Quella di Giuseppe e Maria è sicuramente “La storia più bella del mondo”! È il titolo della performance di e con Giovanni Guarino, noto attore e operatore culturale, che sarà rappresentata alle ore 16 ...

Vittoria nacque a Roma nel 230 e fu chiesta in sposa dal nobile Eugenio quando ebbe circa 20 anni. Anche sua cugina Anatolia fu chiesta in moglie ma entrambe decisero di consacrarsi al Signore.