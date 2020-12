Sanremo 2021 | Ibrahimovic co-conduttore al fianco di Amadeus | svelata la trattativa

Leggi su biccy

(Di martedì 22 dicembre 2020) Il Festival ditornerà (pandemia permettendo) nel marzo delda martedì 2 a sabato 6. Chi affiancheràgiunto ormai al secondo anno di conduzione, oltre il già confermato Rosario Fiorello? Secondo i rumor ad affiancarli dovrebbe esserci Gerry Scotti, già stato inper l’edizione 2020. “mi aveva invitato per fare con lui e Fiorello una serata, un modo per ricreare l’atmosfera che avevamo vissuto alla radio negli anni più belli. Non ho potuto andarci da Varsavia e mi è dispiaciuto perché me lo aveva chiesto con grande stima e rispetto”, aveva dichiarato a febbraio in un’intervista al FattoQuotidiano.it. Festival di, le trattative conGerry Scotti, però, potrebbe non essere l’unico, dato che ...