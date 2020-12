«Sandokan»: Can Yaman e Luca Argentero nel remake della serie tv (Di martedì 22 dicembre 2020) Quarantaquattro anni dopo la prima versione, torna in tv Sandokan. A sorpresa, il produttore della LuxVide Luca Bernabei ha infatti annunciato l'inatteso reboot della serie televisiva ispirata all'iconico Ciclo dei pirati della Malesia, i romanzi di avventura firmati da Emilio Salgari. A vestire i panni del protagonista sarà Can Yaman, l'attore turco che in pochi anni si è trasformato in «fenomeno» capace di macinare grandi ascolti in tv e milioni di visualizzazioni sui social, e al suo fianco ci sarà anche Luca Argentero. Can Yaman sarà il nuovo Sandokan Inizieranno nell'estate del 2021 le riprese del remake di Sandokan, che avverranno tra esotiche location ... Leggi su panorama (Di martedì 22 dicembre 2020) Quarantaquattro anni dopo la prima versione, torna in tv. A sorpresa, il produttoreLuxVideBernabei ha infatti annunciato l'inatteso reboottelevisiva ispirata all'iconico Ciclo dei piratiMalesia, i romanzi di avventura firmati da Emilio Salgari. A vestire i panni del protagonista sarà Can, l'attore turco che in pochi anni si è trasformato in «fenomeno» capace di macinare grandi ascolti in tv e milioni di visualizzazioni sui social, e al suo fianco ci sarà anche. Cansarà il nuovoInizieranno nell'estate del 2021 le riprese deldi, che avverranno tra esotiche location ...

SkyTG24 : Sandokan, Can Yaman e Luca Argentero nella nuova serie tv - rtl1025 : ?? Il nuovo #Sandokan sarà interpretato in Tv da Can Yaman, l'annuncio è stato dato questa mattina da @LuxVide su RT… - team_world : CAN YAMAN sarà Sandokan per un progetto tutto italiano targato @LuxVide e @rtl1025 ???? Si partirà con un podcast...… - BoliviaCan : RT @rtl1025: ?? Il nuovo #Sandokan sarà interpretato in Tv da Can Yaman, l'annuncio è stato dato questa mattina da @LuxVide su RTL 102.5 ???… - MsFrancyAgain91 : RT @SkyTG24: Sandokan, Can Yaman e Luca Argentero nella nuova serie tv -