San Gregorio Armeno protagonista al GF Vip con le statuine del maestro Di Virgilio (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – San Gregorio Armeno entra nella casa del Grande Fratello Vip, grazie all’antica tradizione dei presepi con il maestro napoletano Genny Di Virgilio. Oltre ai classici pastori della tradizione, l’artista ha realizzato anche le statuine personalizzate dei concorrenti, degli opinionisti e di Alfonso Signorini. Un omaggio all’interno della casa più spiata d’Italia quello portato da Di Virgilio che ha reso felici i protagonisti e il conduttore del programma di Canale 5. Situata nel cuore di Napoli, a San Gregorio Armeno nella strada più famosa del mondo per l’arte presepiale, la bottega Di Virgilio dal 1830 è un simbolo autentico di Napoli. “In un momento così difficile faccio di tutto per dare il massimo di me stesso” ha scritto Genny sui social. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sanentra nella casa del Grande Fratello Vip, grazie all’antica tradizione dei presepi con ilnapoletano Genny Di Virgilio. Oltre ai classici pastori della tradizione, l’artista ha realizzato anche lepersonalizzate dei concorrenti, degli opinionisti e di Alfonso Signorini. Un omaggio all’interno della casa più spiata d’Italia quello portato da Di Virgilio che ha reso felici i protagonisti e il conduttore del programma di Canale 5. Situata nel cuore di Napoli, a Sannella strada più famosa del mondo per l’arte presepiale, la bottega Di Virgilio dal 1830 è un simbolo autentico di Napoli. “In un momento così difficile faccio di tutto per dare il massimo di me stesso” ha scritto Genny sui social. ...

«Ho sempre avuto un amore viscerale per San Gregorio Armeno, per i pastori e per il presepe napoletano. Una passione che mi è stata trasmessa dai miei genitori e da mio zio fin dalla più tenera età.

