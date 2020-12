Samuel dà il benvenuto al 2021 con il nuovo singolo “Cocoricò”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 22 dicembre 2020) 21 dicembre 2020 –apre le porte alcon il” feat. Colapesce, da oggi in presave, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 1° gennaio. Il brano, scritto da, Colapesce e dal produttore Filippo Nardelli, anticipa il secondo album solista “Brigata Bianca”, in uscita venerdì 22 gennaio, a distanza di quattro anni dal suo precedente lavoro “Il codice della bellezza”. “”, che sarà presentato in anteprima ai fan nella notte di San Silvestro durante un live in diretta streaming, ci immerge in un viaggio spazio-temporale dentro a un ricordo fatto di immagini e sensazioni, di abbracci, illusioni e gesti di una notte senza radici verso possibili futuri. La ...