Samantha De Grenet rischia la squalifica, gravissime frasi contro la Orlando: "Cacciatemi pure" (Di martedì 22 dicembre 2020) Nuova squalifica in arrivo al Grande Fratello Vip? Forse sì. Oggi Samantha De Grenet e Stefania Orlando hanno litigato per una teglia del forno. Le due poco dopo hanno provato a chiarirsi, peggiorando però la già difficile situazione. SDG: "sei na fatica Stefania" Stefania: "Io sò na fatica perchè dico quello che penso. Non decidi tu i motivi delle nomination" SDG:"Io non parlo con le persone come te" Stefania:"Perchè sei abituata a parlare con chi ti da ragione. Te ne vai perchè non reggi il confronto" #GFVIP pic.twitter.com/EVmlZWATn3 — Il Grande Flagello (@grande flagello) December 22, 2020 Il peggio è arrivato quando la De Grenet si è appartata con Sonia Lorenzini ed ha detto cose davvero gravi contro la sua coinquilina. Samantha ha dichiarato che avrebbe voluto ...

