“Salta tutto!” Barbara D’Urso | il programma ‘cancellato’ da Mediaset Per Carmelita una grande delusione

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 22 dicembre 2020) Una notizia che non farà piacere ai fan die che, in primo luogo, non fa felice lei. Per la conduttrice, già al centro di un momento molto particolare, potrebbe essere il colpo del ko. Da settimane infatti i suoi programmi perdono colpi e solo occasionalmente raggiungono le punte di share che, negli anni scorsi, erano la normalità. Un lento declino iniziato in primavera dopo la segnalazione di alcuni telespettatori e la petizione lanciata su change.org per cancellare i suoi programmi che in poche ore aveva raccolto la bellezza di 250mila firme.da parte sua non commenta e si gode il meritato periodo di ferie. Cme ogni annocon il suo Pomeriggio Cinque si fermerà per un paio di settimane, a causa delle festività natalizie, per poi tornare ...