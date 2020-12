Sal Da Vinci: esce il video 'Il Cielo Blu di Napoli' con immagini esclusive girate alla Reggia di Caserta (Di martedì 22 dicembre 2020) Uscito il videoclip che accompagna il nuovo singolo di Sal Da Vinci 'Il Cielo Blu di Napoli ' che, su concessione del Museo Reggia di Caserta/MIBACT e con il supporto di Scabec SpA, la società in ... Leggi su leggo (Di martedì 22 dicembre 2020) Uscito ilclip che accompagna il nuovo singolo di Sal Da'IlBlu di' che, su concessione del Museodi/MIBACT e con il supporto di Scabec SpA, la società in ...

radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Bella Italia di Sal Da Vinci! Sintonizzati ora. - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Chiara di Sal Da Vinci feat. Gaetano Curreri! Sintonizzati ora. - lastoricasocial : RT @reggiadicaserta: Giornate di musica e fermento alla Reggia di Caserta: sono state ospitate le riprese del videoclip che accompagnerà il… - fioremarro : Sal Da Vinci - Viento - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Nanà di Sal Da Vinci, Franco Ricciardi, Andrea Sannino! Sintonizzati ora. -

Ultime Notizie dalla rete : Sal Vinci Sal Da Vinci: “Il brano Il cielo blu di Napoli è una dichiarazione d'amore alla mia terra” Metropolitan Magazine Piano nazionale demenze, finalmente il finanziamento

La presidente della federazione Salvini Porro ha accolto la notizia «con estrema soddisfazione» «È con estrema soddisfazione che accogliamo la notizia dell’approvazione del finanziamento del Piano ...

Nave Diciotti, trasmessa a Palermo l’indagine su Salvini per sequestro di persona

Sono contenute in circa 50 pagina di relazione le accuse al vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini e al suo capo di gabinetto Matteo Piantedosi, indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla ...

La presidente della federazione Salvini Porro ha accolto la notizia «con estrema soddisfazione» «È con estrema soddisfazione che accogliamo la notizia dell’approvazione del finanziamento del Piano ...Sono contenute in circa 50 pagina di relazione le accuse al vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini e al suo capo di gabinetto Matteo Piantedosi, indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla ...