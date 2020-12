Russia | sci ai piedi ed elica sulle spalle | ecco uno strano mezzo di trasporto per l' inverno

(Di martedì 22 dicembre 2020) Questo video arriva da Noril'sk, freddissima città delladove l'non passa di certo inosservato. Un uomo del posto ha creato unodi, perfetto per questo periodo ...

azzurro_di_sci : RT @neveitalia: Italia sul podio nella team sprint di Dresda: Pellegrino e De Fabiani chiudono al 3° posto, vittoria alla Russia #XCSki #no… - DanieleRaponi : #Russia I ???? vince la sprint a squadre a tl maschile #Dresda #Francia I ???? 2ª #Italia I ???? 3ª con #Pellegrino… - DanieleRaponi : #Svizzera I ???? vince la sprint a squadre a tl femminile #Dresda #Russia I ???? 2ª #Slovenia ???? 3ª #Italia ???? con… - sportface2016 : #FISCrossCountry Sci di fondo, team sprint #Dresden 2020: vittoria per #Svizzera e #Russia, #Italia terza tra gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia sci

Leggo.it

freddissima città della Russia dove l’inverno non passa di certo inosservato. Un uomo del posto ha creato uno strano mezzo di trasporto, perfetto per questo periodo dell’anno: lo vediamo procedere su ...subito dopo la fine dell'U.R.S.S., e quella della Russia. Nato a Kirovograd, in Ucraina, il 23 gennaio 1969, si appassiona fin da ragazzo alle discipline sportive. Oltre al calcio pratica lo sci di ...