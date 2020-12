Russia: caso Navalny, da Mosca nuove misure restrittive contro personalità Ue (Di martedì 22 dicembre 2020) Mosca, 22 dic. (Adnkronos) – La Russia ha introdotto misure restrittive contro personalità dell’Unione europea in risposta alle “sanzioni anti russe” varate a Bruuxelles in connessione all’avvelenamento di Aleksei Navalny. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 22 dicembre 2020), 22 dic. (Adnkronos) – Laha introdottodell’Unione europea in risposta alle “sanzioni anti russe” varate a Bruuxelles in connessione all’avvelenamento di Aleksei. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

zazoomblog : Russia: caso Navalny da Mosca nuove misure restrittive contro personalità Ue - #Russia: #Navalny #Mosca #nuove - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: @GiuseppeConteIT segue Curriculum. Anno 2012. Varie accuse di Corruzione in, Serbia, Croazia, Bulgaria, Italia, Repubb… - laperlaneranera : @GiuseppeConteIT segue Curriculum. Anno 2012. Varie accuse di Corruzione in, Serbia, Croazia, Bulgaria, Italia, Rep… - TV7Benevento : Russia: caso Navalny, da Mosca nuove misure restrittive contro personalità Ue... - Russia_Italia : @AngeloCiocca @LegaSalvini @Lega_gruppoID @matteosalvinimi ...'abbracciauninglese' non vale...?..., il vero virus n… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia caso Russia: caso Navalny, da Mosca nuove misure restrittive contro personalità Ue Fortune Italia Russia: caso Navalny, da Mosca nuove misure restrittive contro personalità Ue

Mosca, 22 dic. (Adnkronos) - La Russia ha introdotto misure restrittive contro personalità dell'Unione europea in risposta alle "sanzioni anti russe" varate a Bruuxelles in connessione ...

Covid Russia, quasi 29mila nuovi casi e 561 morti

La Russia segnala quasi 29.000 nuovi casi di coronavirus e 561 decessi. Con i nuovi contagi accertati (28.776) sale a 2.906.503 il totale delle persone contagiate dall'inizio dell'emergenza ...

Mosca, 22 dic. (Adnkronos) - La Russia ha introdotto misure restrittive contro personalità dell'Unione europea in risposta alle "sanzioni anti russe" varate a Bruuxelles in connessione ...La Russia segnala quasi 29.000 nuovi casi di coronavirus e 561 decessi. Con i nuovi contagi accertati (28.776) sale a 2.906.503 il totale delle persone contagiate dall'inizio dell'emergenza ...