Rugby, Italia: tre sfide con gli All Blacks nel 2021 (Di martedì 22 dicembre 2020) Volge al termine il 2020 e il Rugby Italiano guarda al futuro nella speranza di cambiare marcia e trovare, finalmente, quelle vittorie che mancano da troppo tempo. Ma non sarà un 2021 facile per gli azzurri, che inizieranno l’anno con il tradizionale Sei Nazioni, per poi affrontare un durissimo tour estivo in Nuova Zelanda, mentre a novembre ci saranno di nuovo gli All Blacks sulla strada dell’Italia, assieme ad Argentina e al più abbordabile Uruguay. Il 2021 degli Azzurri prenderà il via dall’Olimpico di Roma il prossimo 6 febbraio, con la prima giornata del Guinness Sei Nazioni 2021, con il derby latino contro la Francia, valido per il Trofeo Garibaldi, a lanciare la stagione azzurra. Una settimana dopo, sabato 13 febbraio, l’Italia sarà a Twickenham ... Leggi su oasport (Di martedì 22 dicembre 2020) Volge al termine il 2020 e ilno guarda al futuro nella speranza di cambiare marcia e trovare, finalmente, quelle vittorie che mancano da troppo tempo. Ma non sarà unfacile per gli azzurri, che inizieranno l’anno con il tradizionale Sei Nazioni, per poi affrontare un durissimo tour estivo in Nuova Zelanda, mentre a novembre ci saranno di nuovo gli Allsulla strada dell’, assieme ad Argentina e al più abbordabile Uruguay. Ildegli Azzurri prenderà il via dall’Olimpico di Roma il prossimo 6 febbraio, con la prima giornata del Guinness Sei Nazioni, con il derby latino contro la Francia, valido per il Trofeo Garibaldi, a lanciare la stagione azzurra. Una settimana dopo, sabato 13 febbraio, l’sarà a Twickenham ...

best1950 : @ITALIA_RLXIII @RugbyIta #rugby #tv Restituire popolarità al rugby ?? tornando alle lotte per lo scudetto di serie A… - twi_sabino : Confusione in rosa.@Gazzetta_it #29novembre 2020. @AllBlacks vs #AllBacks 2-2 Ma, davvero #AllBacks???????#rugby… - infoitsport : Rugby - Italia: il calendario dei test match del 2021 - infoitsport : Rugby Italia: il programma dei test match 2021 - Nazionale italiana rugby - sportface2016 : #Rugby, calendario 2021: per l'#Italia trittico di sfide contro gli All Blacks -