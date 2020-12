Rugby | i migliori italiani del Top10 | da Venditti a Tebaldi | chi si è messo in luce

Leggi su oasport

(Di martedì 22 dicembre 2020) Si sta chiudendo un difficile 2020 e anche il massimo campionato italiano ha faticato a prendere il via, con tante, troppe, partite rinviate a causa del Covid-19. Ma, nonostante tutto, si è arrivati alla settima giornata del Top 10 ovale e in queste settimane sono diversi gliche si sono messi in mostra. Tra giovani prospetti ed esperti campioni, vediamo idel campionato. Iniziamo con un grande vecchio. Lasciata Treviso, infatti, Titoè ripartito dal Petrarca Padova e in queste settimane il mediano di mischia si è confermato giocatore di talento, un’arma in più per i veneti e un giocatore sicuramente di livello superiore al Top 10. Sempre a numero 9 da evidenziare la crescita di Alessandro Garbisi, classe 2002 che veste la maglia del Mogliano e che sta guadagnando minuti importanti in ...