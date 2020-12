Rsa: visite dei familiari permesso a pazienti gravi e gravissimi (un successo anche di Firenze Post) (Di martedì 22 dicembre 2020) ochi giorni fa, Firenze Post ha pubblicato l'accorata lettera di un medico in pensione, il dottor Alberto Pupi, che temeva di non rivedere più sua sorella, ricoverata in una residenza assistita per anziani, viste le restrizioni alle visite e le condizioni di salute della congiunta. Oggi arriva la notizia, diffusa dalla Regione Toscana, che le visite ai familiari in gravi o gravissime condizioni sono consentite, sia pure nel pieno rispetto delle norme anti Covid Leggi su firenzepost (Di martedì 22 dicembre 2020) ochi giorni fa,ha pubblicato l'accorata lettera di un medico in pensione, il dottor Alberto Pupi, che temeva di non rivedere più sua sorella, ricoverata in una residenza assistita per anziani, viste le restrizioni allee le condizioni di salute della congiunta. Oggi arriva la notizia, diffusa dalla Regione Toscana, che leaiinssime condizioni sono consentite, sia pure nel pieno rispetto delle norme anti Covid

