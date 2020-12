Rosario Livatino sarà beato | il ‘giudice ragazzino’ sarà il primo magistrato nella storia della Chiesa ad avere questo riconoscimento

(Di martedì 22 dicembre 2020)il “giudice ragazzino”. Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione delle cause dei santi a promulgare il decreto sul martirio in odium fidei di, ucciso dalla mafia ad Agrigento il 21 settembre 1990. La cerimonia di beatificazione si svolgerà nel 2021 nell’arcidiocesi siciliana dove il giudice è nato e ha vissuto tutta la sua breve vita, appena 38 anni.è ilcattolica. Determinantecausa di beatificazione è stata la testimonianza degli assassini del giudice, tra cui anche Gaetano Puzzangaro, uno dei quattro killer incaricati di uccidere il ...

Si tratta della casa del giudice Rosario Livatino a Canicattì , ucciso in un agguato di mafia nel settembre di 30 anni fa. Per il giovane magistrato, di profonda fede cristiana, è in corso la causa di ...L'Associazione Nazionale Case della Memoria annovera da ora " una casa dal profondo valore sociale e culturale, la casa del giudice Rosario Livatino a ...