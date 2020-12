Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione | è finita per sempre? Lei rompe il silenzio | “Momento delicato…”

(Di martedì 22 dicembre 2020) Profondo rosso traIn 24 anni di Uomini e Donne si sono formate diverse coppie, alcuni si sono addirittura sposati, altri convivono e altri ancora di sono lasciati. Tra quelle più durature, almeno fino a qualche settimana fa era quella composta da. Quest’ultimi si sono conosciuti nel dating show di Maria De Filippi, quando lei tre anni fa era una tronista. La loro storia d’amore in questo arco di tempo ha fatto sognare tutti i loro fan e non solo. Dopo l’esperienza nel programma pomeridiano di Canale 5, la ragazza salernitana partecipò all’Isola dei Famosi e all’uscita trovò il compagno ad aspettarla con tanto di anello di fidanzamento, pronto a chiederle di sposarsi. Un matrimonio ...

infoitcultura : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, è finita per sempre? Lei rompe il silenzio - infoitcultura : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione/ È crisi: “Dobbiamo solo capire” - infoitcultura : Uomini e Donne, Rosa Perrotta conferma la crisi con con Pietro Tartaglione - infoitcultura : Rosa Perrotta conferma la crisi con Pietro Tartaglione Ci dobbiamo delle risposte - infoitcultura : Rosa Perrotta: 'Con Pietro stiamo attraversando un periodo delicato' -

Ultime Notizie dalla rete : Rosa Perrotta

DailyNews 24

Non c’è edizione dell’Isola dei Famosi senza personaggi nati a Uomini e Donne. Dopo Rosa Perrotta e Soleil Sorge sarebbero in lizza per partecipare al programma Giorgio Manetti e Nicola Vivarelli. I ...Della crisi tra Rosa Perrotta e il futuro marito Pietro Tartaglione si vociferava già da settimane, e adesso è la diretta interessata ha deciso ...