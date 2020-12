Rosa Perrotta conferma la crisi con Pietro Tartaglione

Leggi su people24.myblog

(Di martedì 22 dicembre 2020) , il loro amore è nato a “Uomini e Donne”. Già da tempo si parla di problemi nella loro relazione, che ora sono statiti: “Stiamo attraversando un momento difficile”. Dopo tanta insistenza da parte dei follower infattiè intervenuta proprio su Instagram perre le voci che circolano da tempo e che la vogliono incon. Delle difficoltà che però non li porteranno inevitabilmente alla separazione: “Fino ad ora – ha spiegato sul social – non ho parlato di questa cosa e mi scuso (…) Non sapevo e non so ancora cosa dire nello specifico, a parte il fatto che io e il mio compagno abbiamo attraversato, stiamo attraversando, stiamo capendo, un momento molto difficile e particolare”. “Credo che il tempo debba fare il suo corso ...