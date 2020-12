Romanzo criminale in salsa cosentina a Scalea (Di martedì 22 dicembre 2020) Per capire cosa stia succedendo nella cittadina calabrese, ancora alla ribalta della cronaca giudiziaria nazionale all'indomani della inchiesta "Re Nudo" che ha condotto dietro le sbarre il terzo sindaco negli ultimi sette anni, Panorama.it ha cercato di riannodare i fili di una lunga stagione di instabilità politico-amministrativa, interpretando gli umori dell'opinione pubblica, la rabbia degli intellettuali e le attese della nuova classe politica. Per voltare pagina. "Non c'è due senza tre", verrebbe quasi da esclamare, traslando un detto della cultura popolare italica nel ben più algido Primo assioma della Legge di Murphy. E sì, perché dopo l'imponente operazione della procura distrettuale di Catanzaro nel luglio del 2013, passata alle cronache con il nome di "Plinius", che disintegrò in una sol notte sindaco e giunta, dopo l'operazione "Ghost work" della ... Leggi su panorama (Di martedì 22 dicembre 2020) Per capire cosa stia succedendo nella cittadina calabrese, ancora alla ribalta della cronaca giudiziaria nazionale all'indomani della inchiesta "Re Nudo" che ha condotto dietro le sbarre il terzo sindaco negli ultimi sette anni, Panorama.it ha cercato di riannodare i fili di una lunga stagione di instabilità politico-amministrativa, interpretando gli umori dell'opinione pubblica, la rabbia degli intellettuali e le attese della nuova classe politica. Per voltare pagina. "Non c'è due senza tre", verrebbe quasi da esclamare, traslando un detto della cultura popolare italica nel ben più algido Primo assioma della Legge di Murphy. E sì, perché dopo l'imponente operazione della procura distrettuale di Catanzaro nel luglio del 2013, passata alle cronache con il nome di "Plinius", che disintegrò in una sol notte sindaco e giunta, dopo l'operazione "Ghost work" della ...

