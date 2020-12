Roma | ricercato ‘protetto’ dalla famiglia | i parenti provano a ostacolare l’intervento degli agenti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 22 dicembre 2020) Un 28enne rom era da tempodall‘Autorità Giudiziaria per svariati furti. Glidi polizia lo hanno riconosciuto ma al momento dell’identificazione il giovane oltre ad opporre resistenza ha avuto il sostegno dei familiari che si sono frapposti e hanno tentato di evitare far arrestare il 28 enne. L’arresto Ad eseguire l’arresto glidella squadra investigativa del VI distretto Casilino Nuovo di polizia. Il giovane si trovava in via Carlo Amoretti in compagnia della, in prossimità di un camper. Il giovane è stato con molta fatica arrestato e portato nel penitenziario di Frosinone dove dovrà scontare una pena di 1 anno, 6 mesi mesi e 52 giorni su Il Corriere della Città.