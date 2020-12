CarloCalenda : Ieri si è tenuta la riunione del tavolo di coalizione del centrosx su Roma. Abbiamo diligentemente partecipato a tu… - bendellavedova : .@Piu_Europa sospende la partecipazione al tavolo del centrosinistra per #Roma. Il Pd faccia chiarezza: se persegue… - Frances47226166 : RT @kisimaio: Quando lo stile di una citta' diventa arte... Roma - Virginia Raggi - M5S. - TV7Benevento : Roma: M5S, 'da Sgarbi ennesima figuraccia, Raggi coraggio'... - shiwasekitai : RT @kisimaio: Quando lo stile di una citta' diventa arte... Roma - Virginia Raggi - M5S. -

Ultime Notizie dalla rete : Roma M5S

RomaToday

Roma Servizi per la Mobilità), Matteo Colleoni (Delegato della Rettrice per la Sostenibilità, Mobility Manager, Università Milano Bicocca), Diego De Lorenzis (Deputato M5S, Commissione IX – Trasporti, ...Lo Stato rinuncia a quasi 800 milioni di compartecipazione alla spesa pubblicata parte della Sicilia. La deputata ARS: “Si usino questi soldi per le imprese siciliane”. Palermo 22 Dicembre 2020 – L’ ...