Roma | Liberisti Italiani | “Salvini cerca altra ipotesi candidato | disponibili al dialogo”

(Di martedì 22 dicembre 2020) ROMA – “Salvini ha ragione, il centrodestra dovrebbe allargare lo sguardo“. Così Andrea Bernaudo, presidente di Liberisti italiani e candidato a sindaco di Roma, rispondendo alla dichiarazione di Matteo Salvini in cui il leader della Lega evidenzia lo stallo nella scelta del candidato sindaco di Roma da parte del centrodestra.

noth2loos : @lukogene @Fabopolis @GerardoDAmico @WRicciardi @RaiNews @mebonaccorso @Adnkronos @Agenzia_Italia @ricpuglisi… - noth2loos : @roma_paoletta È sempre tutto relativo. @Chiappuz ?? ha altro a cui pensare se no potrei fargli 50 nomi tra i tanti… - noth2loos : @roma_paoletta @umanesimo @RenatoSouvarine @DalaiLama @discordoconme @nzingaretti @Chiappuz tra i ? come tra i libe… - spighissimo : RT @antonio_parrini: @silviaaaaa28 @SognoEuropeo @PCossu @gposcente @roma_paoletta Anche io userei le catene, sulla schiena di questi infam… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Liberisti

RomaDailyNews

Come in un domino. L'assoluzione di Virginia Raggi ha delle conseguenze dirette e indirette su molti dei tasselli che fanno parte della corsa al Capidoglio del prossimo anno. Innanzitutto ...“Oggi c’è una causa in più di povertà economica: la pandemia”. Domenico De Masi, sociologo e professore emerito di Sociologia del lavoro alla Sapienza Universita’ di Roma, spiega alla Dire con parole ...