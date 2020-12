Roma, la storia di Ervina e Prefine: le gemelline siamesi unite per la testa dalla nascita e separate al Bambino Gesù (VIDEO) (Di martedì 22 dicembre 2020) Arriva da Roma la storia delle gemelline Ervina e Prefina unite per la testa e separate dai chirurghi dell’Ospedale Bambino Gesù lo scorso giugno in piena pandemia. Ad agosto il battesimo a Santa Marta da Papa Francesco. Oggi stanno bene e si preparano ad essere trasferite nella sede di Palidoro, per proseguire il percorso di riabilitazione. Leggi anche: Roma, bimba di appena due giorni in pericolo di vita trasferita d’urgenza al Bambino Gesù (FOTO) Roma, la storia di Ervina e Prefine «Il sorriso delle gemelline di Bangui è il più bel dono di Natale che l’Ospedale potesse ricevere». A 7 mesi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 dicembre 2020) Arriva daladellee Prefinaper ladai chirurghi dell’Ospedalelo scorso giugno in piena pandemia. Ad agosto il battesimo a Santa Marta da Papa Francesco. Oggi stanno bene e si preparano ad essere trasferite nella sede di Palidoro, per proseguire il percorso di riabilitazione. Leggi anche:, bimba di appena due giorni in pericolo di vita trasferita d’urgenza al(FOTO), ladi«Il sorriso delledi Bangui è il più bel dono di Natale che l’Ospedale potesse ricevere». A 7 mesi ...

