Roma, la finale di Miss Universo finisce col botto: banda di ladri tenta il furto nell’hotel dell’evento (Di martedì 22 dicembre 2020) Hanno piegato la sbarra di accesso e sono entrati nell’hotel Oly in via del Santuario Regina degli Apostoli. E’ successo questa mattina, alle 4.50 circa, quando sei banditi con volto coperto e guanti hanno tentato di portare via il roller cash dell’albergo. I ladri però non si aspettavano di trovare così tante persone a quell’ora nella hall. Sì, perché nell’albergo si era da poco conclusa la finale di Miss e Mister Universo Italia 2020. E’ stato il portiere, dalle telecamere di sorveglianza, a lanciare l’allarme e a mettere in fuga i malviventi: i sei banditi si sono dileguati a bordo di un’auto di colore scuro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma e i militari della Compagnia Roma Eur: le indagini sono in corso per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 dicembre 2020) Hanno piegato la sbarra di accesso e sono entratiOly in via del Santuario Regina degli Apostoli. E’ successo questa mattina, alle 4.50 circa, quando sei banditi con volto coperto e guanti hannoto di portare via il roller cash dell’albergo. Iperò non si aspettavano di trovare così tante persone a quell’ora nella hall. Sì, perché nell’albergo si era da poco conclusa ladie MisterItalia 2020. E’ stato il portiere, dalle telecamere di sorveglianza, a lanciare l’allarme e a mettere in fuga i malviventi: i sei banditi si sono dileguati a bordo di un’auto di colore scuro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile die i militari della CompagniaEur: le indagini sono in corso per ...

