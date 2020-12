Roma. In fiamme un appartamento: salvato il cane bloccato nelle fiamme (Di martedì 22 dicembre 2020) Un incendio alle prime luci dell’alba ha colpito un appartamento in zona valle Aurelia. Alle ore 4,41, presso via Giovan Battista Gandino n. 50, la sala operativa ha inviato la squadra vvf di Monte Mario (8/A) per un incendio in un appartamento. L’abitazione andata in fiamme era ubicata al piano primo di una palazzina composta da sette. Nessuna persona è rimasta coinvolta ; il personale intervenuto ha tratto in salvo un cane rimasto intrappolato all’interno dell’appartamento che bruciava . Sul posto in ausilio della squadra vf di competenza anche l’APS di Prati (9/A) ,l’autoscala (AS/1) ,l’autobotte (AB/9),il carro autoprotettori (TA/6). Una volta estinto l’incendio e messo in sicurezza l’area interessata , il funzionario di guardia(URG/1) ha deciso di inibire ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 dicembre 2020) Un incendio alle prime luci dell’alba ha colpito unin zona valle Aurelia. Alle ore 4,41, presso via Giovan Battista Gandino n. 50, la sala operativa ha inviato la squadra vvf di Monte Mario (8/A) per un incendio in un. L’abitazione andata inera ubicata al piano primo di una palazzina composta da sette. Nessuna persona è rimasta coinvolta ; il personale intervenuto ha tratto in salvo unrimasto intrappolato all’interno dell’che bruciava . Sul posto in ausilio della squadra vf di competenza anche l’APS di Prati (9/A) ,l’autoscala (AS/1) ,l’autobotte (AB/9),il carro autoprotettori (TA/6). Una volta estinto l’incendio e messo in sicurezza l’area interessata , il funzionario di guardia(URG/1) ha deciso di inibire ...

CorriereCitta : Roma. In fiamme un appartamento: salvato il cane bloccato nelle fiamme - CorriereCitta : Paura nella notte: in fiamme un appartamento a Roma Nord - TrafficoA : A1 - Anagni-Ferentino - Coda A1 Roma-Napoli Coda di 4 km tra Anagni e Ferentino per Veicolo in fiamme - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli code per 4 km causa veicolo in fiamme tra Svincolo Anagni - Fiuggi (Km 603,5) e A1 Svincolo Ferent… - astralmobilita : ?????#A1 #RomaNapoli ?traffico bloccato per vettura in fiamme tra le uscite #Anagni e #Fiorentino ? direzione Napo… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma fiamme Fregene, fiamme al Singita: terzo rogo in due settimane Il Messaggero Paura nella notte: in fiamme un appartamento a Roma Nord

Alle 2:39 circa un appartamento nel quartiere Tomba di Nerone ha preso fuoco, le cause sono ancora imprecisate, sul posto i vigili del fuoco ...

Presi 4 ’furbetti’ del reddito di cittadinanza

È il risultato del controllo delle Fiamme Gialle: c’è chi ha simulato una separazione e chi invece ha omesso componenti del nucleo familiare ...

Alle 2:39 circa un appartamento nel quartiere Tomba di Nerone ha preso fuoco, le cause sono ancora imprecisate, sul posto i vigili del fuoco ...È il risultato del controllo delle Fiamme Gialle: c’è chi ha simulato una separazione e chi invece ha omesso componenti del nucleo familiare ...