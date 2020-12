Roma | il dg Pinto positivo al Covid

(Di martedì 22 dicembre 2020) Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, il Benfica ha annunciato che il direttore generale Tiago(futuro dirigente della) è risultatoal-19: “Il giocatore Pizzi e il direttore generale Tiagosono risultati positivi al coronavirus e hanno già lasciato il luogo in cui si allena la squadra a Ílhavo alla vigilia della Supercoppa e sono rientrati a Lisbona”. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il Messaggero

Roma, il Benfica ha annunciato la positività al coronavirus di Tiago Pinto: il suo arrivo in Italia potrebbe per questo motivo slittare.Non buone notizie per la Roma arrivano da Lisbona. Tiago Pinto, prossimo general manager dei giallorossi e attuale direttore generale del Benfica, è risultato positivo al Covid-19. Un contrattempo nel ...