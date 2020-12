Rock Contest: i Bob and The Apple vincono la «Computer Age Edition» (Di martedì 22 dicembre 2020) Al secondo posto Gaube. Riconoscimenti anche per Elise Duchemin (Premio De Pascale) e Anders (Premio Premio FSE/Giovanisì); 85.000 online per la finalissima di lunedì 21 dicembre Leggi su firenzepost (Di martedì 22 dicembre 2020) Al secondo posto Gaube. Riconoscimenti anche per Elise Duchemin (Premio De Pascale) e Anders (Premio Premio FSE/Giovanisì); 85.000 online per la finalissima di lunedì 21 dicembre

FIRENZE – Si è chiuso ieri, lunedì 21 dicembre, il Rock Contest “covid edition”: nemmeno un concerto online, nessuna serata finale affollatissima all’Auditorium FLOG con la proverbiale attesa fino a ...

Rock Contest 2020: vincono i Bob and The Apple

Firenze, 22 dicembre 2020 - Sono in quattro, hanno origini trentine ma si muovono tra Parigi/Londra/Berlino, mescolando psichedelia sognante ed elettronica ambient: Bob and The Apple è il gruppo vinci ...

