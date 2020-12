Roberto Bolle: «Porto in tv la grande danza e ‘duetto’ con Vasco Rossi» (Di martedì 22 dicembre 2020) Roberto Bolle torna in tv il 1° gennaio 2021 con danza con me e lo fa in grande stile. Per la quarta stagione del suo show evento di Rai1 ha messo insieme un cast stellare, pensato per far dialogare mondi apparentemente lontani e per parlare in chiave pop di balletto e danza. Tra gli ospiti che hanno accettato il suo invito, c’è anche Vasco Rossi – uno che in tv ci va con il contagocce – che lancerà il suo nuovo singolo, Una canzone d’amore buttata via, e duetterà sul palco con l’étoile della Scala. Un regalo clamoroso, all’insegna della speranza e della rinascita. Alla conduzione della serata speciale - prodotta da Rai1 in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl - ci sarà invece una coppia inedita, formata dagli attori Francesco Montanari e ... Leggi su panorama (Di martedì 22 dicembre 2020)torna in tv il 1° gennaio 2021 concon me e lo fa instile. Per la quarta stagione del suo show evento di Rai1 ha messo insieme un cast stellare, pensato per far dialogare mondi apparentemente lontani e per parlare in chiave pop di balletto e. Tra gli ospiti che hanno accettato il suo invito, c’è anche– uno che in tv ci va con il contagocce – che lancerà il suo nuovo singolo, Una canzone d’amore buttata via, e duetterà sul palco con l’étoile della Scala. Un regalo clamoroso, all’insegna della speranza e della rinascita. Alla conduzione della serata speciale - prodotta da Rai1 in collaborazione con Ballandi e Artesrl - ci sarà invece una coppia inedita, formata dagli attori Francesco Montanari e ...

