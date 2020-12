Roberto Benigni, clamorosa separazione: ‘addio’ di Nicoletta Braschi, le basta un assegno da 20 mila euro (Di martedì 22 dicembre 2020) La separazione professionale tra Nicoletta e Roberto In tutti i film prodotti e interpretati da Roberto Benigni, al suo fianco c’è sempre stata la moglie Nicoletta Braschi. Anche quando il noto professionista toscano vinse gli Oscar per la pellicola La vita è bella. Tuttavia, nelle ultime ore è emersa un vero notizia che ha dell’incredibile. A quanto pare i due coniugi si separano, non dal punto di vista sentimentale, ma professionale. Andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo. La Braschi intraprende un nuovo percorso lavorativo Ebbene sì, importanti novità in casa di Roberto Benigni. La moglie Nicoletta Braschi ha deciso di mettersi in proprio. La dolce metà del noto attore ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 22 dicembre 2020) Laprofessionale traIn tutti i film prodotti e interpretati da, al suo fianco c’è sempre stata la moglie. Anche quando il noto professionista toscano vinse gli Oscar per la pellicola La vita è bella. Tuttavia, nelle ultime ore è emersa un vero notizia che ha dell’incredibile. A quanto pare i due coniugi si separano, non dal punto di vista sentimentale, ma professionale. Andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo. Laintraprende un nuovo percorso lavorativo Ebbene sì, importanti novità in casa di. La moglieha deciso di mettersi in proprio. La dolce metà del noto attore ...

