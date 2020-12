Robben pensa di nuovo al ritiro | “La testa mi dice così | le energie sono venute meno”

Leggi su sportface

(Di martedì 22 dicembre 2020) “Spero di tornare in campo. Ho avuto molti contrattempi, sapevo che sarebbe stata una sfida complicata. Ma a essere sincero nelle ultime settimane lee lamidi ritirarmi. C’è qualcosa dentro di me, una piccola voce che mi impedisce di fermarmi. La mia carriera è finita, già questa stagione era una sorta di bonus e se tutto andrà bene nel 2021 sarà fantastico”. Lo ha detto Arjencommentando la sua situazione dopo ilnel 2019 e la decisione alcuni mesi fa di tornare in campo con il Groningen, la squadra con cui aveva iniziato a farsi vedere da giovane. Il giocatore olandese, che non scende in campo ormai da due mesi, potrebbe optare per ildefinitivo dal calcio giocato. ...