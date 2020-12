Ritorno a scuola il 7 gennaio: un italiano su due è favorevole (Di martedì 22 dicembre 2020) Il sondaggio Emg-Different/Adnkronos mostra che un italiano su due vuole far tornare il 7 gennaio gli studenti delle scuole superiori in classe. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 22 dicembre 2020) Il sondaggio Emg-Different/Adnkronos mostra che unsu due vuole far tornare il 7gli studenti delle scuole superiori in classe. L'articolo .

orizzontescuola : Ritorno a scuola il 7 gennaio: un italiano su due è favorevole - cicoria_e : Il ritorno a scuola in presenza è una follia #dad #lockdownitalia - ottovanz : RT @galatacla: NON E IL FIGLIUOL PRODIGO perché dalla scuola era stato rapito. Ma la gioia del ritorno è la stessa, incontenibile. A Kanka… - alphx2 : @rep_roma @ManekiStra Hey Repubblica. Vi siete accorti finalmente che i luoghi chiusi e poco ventilati sono pericol… - COVIDbot_ITA : RT @ProvinciaBZ: Il ritorno a #scuola a #gennaio2021 in #AltoAdige per il trasporto pubblico avverrà in #sicurezza anti #COVID19 : 'Il nost… -