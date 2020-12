RISULTATI SERIE B | CLASSIFICA Partite al via | si gioca! Live score e diretta gol

(Di martedì 22 dicembre 2020)B,goldelleche si giocano martedì 22 dicembre per la 14^ giornata, in un altro turno infrasettimanale dedicato al torneo cadetto.

SkySport : Roma, zero vittorie contro le prime 10 della classifica di Serie A - SerieA : Termina qui un’intensa 13ª giornata di #SerieATIM: ecco tutti i risultati! ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie… - SerieA : Si conclude la 12ª giornata di #SerieATIM: ecco i risultati finali! ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per… - SalentoSport : #LIVE! #SERIEB – #Risultati 14ª giornata, #classifica e prossimo turno - junews24com : Risultati e classifica Serie A LIVE: gli aggiornamenti sulla 14^ giornata - -

Ultime Notizie dalla rete : RISULTATI SERIE

Sky Sport

Tale principio non risulta essere stato rispettato ... E anche tutti i presidenti della Serie A nelle ultime settimane avevano accusato De Laurentiis. La Juve, dal canto suo, non si era schierata ...Il Brescia Calcio affronta alle 19 allo stadio Adriatico il Pescara per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Le rondinelle arrivano alla quinta gara in quattordici giorni rinfrancate ...