Risultati Serie B, 14ª giornata: colpo grosso della Cremonese, la Spal supera il Lecce. La classifica (Di martedì 22 dicembre 2020) Tantissime emozioni e Risultati anche a sorpresa nella 14ª giornata del campionato di Serie B. Nel primo match successo della Salernitana che ha avuto la meglio dell'Entella con il risultato di 2-1, il Cosenza e il Venezia si sono divise la posta. Pareggio tra Vicenza e Reggina, una papera del portiere Plizzari non ha permesso ai calabresi di conquistare i tre punti. Il Monza supera in casa l'Ascoli e fa un interessante scatto in classifica. Il Pescara ed il Brescia si dividono la posta, gol e spettacolo tra Pisa e Chievo, il match si è concluso sul risultato di 2-2. colpo grosso della Cremonese sul campo del Pordenone, ok la Spal contro il Lecce.

