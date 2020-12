RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ La Juventus crolla in casa, colpaccio della Fiorentina (Di martedì 22 dicembre 2020) RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: nella 14^ giornata la Juventus crolla in casa al cospetto della Fiorentina, crisi per i bianconeri che possono andare a -10. Il Crotone batte il Parma. Leggi su ilsussidiario (Di martedì 22 dicembre 2020)A,: nella 14^ giornata lainal cospetto, crisi per i bianconeri che possono andare a -10. Il Crotone batte il Parma.

SkySport : Roma, zero vittorie contro le prime 10 della classifica di Serie A - SerieA : Termina qui un’intensa 13ª giornata di #SerieATIM: ecco tutti i risultati! ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie… - SerieA : Si conclude la 12ª giornata di #SerieATIM: ecco i risultati finali! ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per… - GiacomoUccheddu : SERIE B - Cittadella 1 Frosinone Calcio 0 Quarto successo consecutivo per i veneti, momento d'oro per loro, nelle… - ColucciLc : RT @sportli26181512: Serie B, i risultati della 14^ giornata: Cittadella e Spal vincono di misura: Successi pesanti per il Cittadella sul F… -

Ultime Notizie dalla rete : RISULTATI SERIE I risultati in Serie B Goal.com 22:41 Serie A: tonfo interno della Juventus, la Fiorentina cala il tris-Risultati e marcatori 14^ giornata

Si gioca in infrasettimanale la 14^ giornata del campionato di Serie A. Qui di seguito il programma delle gare e i risultati. CLICCA QUI per vedere la classifica.Martedì ore 18.30Crotone-Parma 2-1: 24 ...

Serie B, il Monza vince sotto gli occhi di Balotelli: Ascoli battuto 2-0

E in virtù degli altri risultati, ora la 'zona promozione' dista solo 5 lunghezze con due scontri diretti ancora da affrontare a cavallo tra il 2020 e il 2021. Brocchi ripropone il tridente titolare e ...

Si gioca in infrasettimanale la 14^ giornata del campionato di Serie A. Qui di seguito il programma delle gare e i risultati. CLICCA QUI per vedere la classifica.Martedì ore 18.30Crotone-Parma 2-1: 24 ...E in virtù degli altri risultati, ora la 'zona promozione' dista solo 5 lunghezze con due scontri diretti ancora da affrontare a cavallo tra il 2020 e il 2021. Brocchi ripropone il tridente titolare e ...