Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: si gioca Crotone Parma, via! (Di martedì 22 dicembre 2020) Risultati Serie A, classifica e Diretta gol live score dei due anticipi che aprono la 14^ giornata oggi, martedì 22 dicembre 2020, turno infrasettimanale. Leggi su ilsussidiario (Di martedì 22 dicembre 2020)A,goldei due anticipi che aprono la 14^ giornata oggi, martedì 22 dicembre 2020, turno infrasettimanale.

SkySport : Roma, zero vittorie contro le prime 10 della classifica di Serie A - SerieA : Termina qui un’intensa 13ª giornata di #SerieATIM: ecco tutti i risultati! ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie… - SerieA : Si conclude la 12ª giornata di #SerieATIM: ecco i risultati finali! ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per… - marinabeccuti : Serie A. come cambia la classifica dopo la sentenza del Collegio di Garanzia - Torinogranatait : Serie A. come cambia la classifica dopo la sentenza del Collegio di Garanzia -