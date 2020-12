Rinviato il match con la Casertana | la Juve Stabia | “Ha prevalso il buonsenso”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Laha appreso la decisione della Lega Pro sul rinvio della gara di domani, 23 dicembre 2020, con la. Una scelta che trova pienamente d’accordo le vespe, nel rispetto dei regolamenti e delle istituzioni. La società stabiese vuole chiarire un punto fondamentale e cioè che non c’è stata una chiusura nei confronti del rinvio o un’imposizione nel voler giocare, ma aspettare l’evolversi degli eventi, consapevoli del fatto che gli enti preposti sarebbero intervenuti, dimostrando, come sempre fatto, che laè per il rispetto delle regole. La volontà del presidente Andrea Langella è stata quella di valutare ogni aspetto, cercando la giusta soluzione. È arrivato il rinvio, fortunatamente è ...