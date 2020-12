Rinviata la gara tra Casertana e Juve Stabia, la Lega: “Ci ha scritto l’Asl, ora si abbassino i toni” (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa Lega Pro ha deciso il rinvio della partita del campionato di Serie C, girone C, fra Juve Stabia e Casertana, in programma domani, a causa sella situazione sanitaria della squadra ospite. In un comunicato si precisa infatti che “la Lega Pro, preso atto dell’istanza documentale presentata dalla società Casertana; della comunicazione del Dipartimento di Prevenzione-Azienda Sanitaria Locale di Caserta-Regione Campania-Asl CE ; in dipendenza di quanto sopra dispone che la gara Juve Stabia-Casertana, in programma domani nello stadio ‘Romeo Menti’ di Castellammare di Stabia, venga Rinviata a data da destinarsi”. Domenica scorsa la Casertana, alle ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLaPro ha deciso il rinvio della partita del campionato di Serie C, girone C, fra, in programma domani, a causa sella situazione sanitaria della squadra ospite. In un comunicato si precisa infatti che “laPro, preso atto dell’istanza documentale presentata dalla società; della comunicazione del Dipartimento di Prevenzione-Azienda Sanitaria Locale di Caserta-Regione Campania-Asl CE ; in dipendenza di quanto sopra dispone che la, in programma domani nello stadio ‘Romeo Menti’ di Castellammare di, vengaa data da destinarsi”. Domenica scorsa la, alle ...

