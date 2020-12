Rinnovo Gattuso, slitta la firma: cavilli sui diritti d’immagine (Di martedì 22 dicembre 2020) slitta ancora la firma sul Rinnovo di Rino Gattuso, ci sono ancora dei cavilli legati ai diritti d’immagina da risolvere. Le ultime Non è ancora arrivata la tanto sospirata firma di Gattuso sul Rinnovo di contratto con il Napoli. Probabilmente arriverà dopo l’Epifania e il Mattino spiega i motivi di questo ritardo. Secondo il quotidiano la firma ancora non è arrivata per cavilli legati a diritti d’immagine e bonus anche perché non c’è solo in ballo il contratto di Gattuso ma anche altri sette-otto che riguardano gli uomini del suo staff, a cominciare da quello del suo secondo Riccio. Quindi ci sarà ancora da attendere un po’. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 dicembre 2020)ancora lasuldi Rino, ci sono ancora deilegati aid’immagina da risolvere. Le ultime Non è ancora arrivata la tanto sospiratadisuldi contratto con il Napoli. Probabilmente arriverà dopo l’Epifania e il Mattino spiega i motivi di questo ritardo. Secondo il quotidiano laancora non è arrivata perlegati ae bonus anche perché non c’è solo in ballo il contratto dima anche altri sette-otto che riguardano gli uomini del suo staff, a cominciare da quello del suo secondo Riccio. Quindi ci sarà ancora da attendere un po’. Leggi su Calcionews24.com

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Il Mattino: 'Cavilli sui diritti d'immagine: il rinnovo di Gattuso slitta ancora' - sscalcionapoli1 : Diritti d’immagine e i bonus: i motivi per cui Gattuso non ha ancora firmato il rinnovo #ForzaNapoliSempre - _francesco_1980 : RT @CampoFattore: #Napoli: il rinnovo di Gattuso slitta per dei cavilli sui diritti di immagine #SSCNapoli - CalcioNapoli24 : - CampoFattore : #Napoli: il rinnovo di Gattuso slitta per dei cavilli sui diritti di immagine #SSCNapoli -