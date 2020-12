Rinnovo Ekdal | esercitata l’opzione di rinnovo | i dettagli

Leggi su calcionews24

La Sampdoria punta su Albin. Il centrocampista blucerchiato ha vestito la fascia di capitano nelle ultime due partite di campionato disputate contro Hellas Verona e Crotone e si prepara a scendere nuovamente in campo da titolare contro il Sassuolo. La società doriana, come riporta il Secolo XIX, ha esercitato un'opzione unilaterale che estenderà la scadenza del contratto a giugno 2022. L'ufficialità dovrebbe arrivare a breve, rimandata da inizio dicembre a causa del periodo di risultati negativi della squadra.