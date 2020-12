Rifiuti e trasporto pubblico: 'servizi in miglioramento', ma il voto dei romani resta sotto la sufficienza (Di martedì 22 dicembre 2020) Il voto medio torna sulla sufficienza dopo sei anni e i romani sembrano esprimere in generale una cauta soddisfazione per la qualità di vita in città . E' quanto emerge dalla Relazione Annuale 2020 ... Leggi su romatoday (Di martedì 22 dicembre 2020) Ilmedio torna sulladopo sei anni e isembrano esprimere in generale una cauta soddisfazione per la qualità di vita in città . E' quanto emerge dalla Relazione Annuale 2020 ...

patchonki : @Adnkronos @robreg1 Basta chiamare un mezzo per il trasporto dei rifiuti organici! - gadmeischia : Nuove grane per il servizio trasporto rifiuti isolani. L’ “Aries Tide“ è anch’essa in avaria Dopo la “Giuseppina I… - GHERARDIMAURO1 : RT @romatoday: Rifiuti e trasporto pubblico: “servizi in miglioramento”, ma il voto dei romani resta sotto la sufficienza - romatoday : Rifiuti e trasporto pubblico: “servizi in miglioramento”, ma il voto dei romani resta sotto la sufficienza - infoitinterno : Raccolta, trasporto e smaltimento abusivo di rifiuti speciali: tre persone denunciate -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti trasporto Rifiuti e trasporto pubblico: “servizi in miglioramento”, ma il voto dei romani resta sotto la sufficienza RomaToday “Terra dei Fuochi”, appiccavano incendi con rifiuti pericolosi: due arresti

Gli stessi sono gravemente indiziati di avere, in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, dato luogo, tra l‘altro, a plurimi incendi di rifiuti speciali e non, costituiti ...

Rifiuti, Leonardi lascia il carcere e va ai domiciliari

Uno degli impianti più grandi del meridione e in cui conferiscono rifiuti 200 comuni siciliani. Leonardi, dunque, lascia il carcere per gli arresti domiciliari. La richiesta del legale ha ...

Gli stessi sono gravemente indiziati di avere, in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, dato luogo, tra l‘altro, a plurimi incendi di rifiuti speciali e non, costituiti ...Uno degli impianti più grandi del meridione e in cui conferiscono rifiuti 200 comuni siciliani. Leonardi, dunque, lascia il carcere per gli arresti domiciliari. La richiesta del legale ha ...