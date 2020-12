Riapertura scuole | due possibili scenari

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 22 dicembre 2020) Sulladelleil 7 gennaio aleggia ancora il fantasma dell’incertezza. Se Lucia Azzolina e Agostino Miozzo propendono per una loro apertura poiché la scuola “rappresenta il domani dei giovani“, i dati ed i virologi non sembrano remare in realtà a loro favore. Le feste in arrivo ed i comportamenti tenuti dagli italiani saranno decisivi. L’obiettivo principale è quello di fare in modo che l’RT non si alzi, in modo da poter permettere unadellein serenità. In un ipoteticoo arancione per Bussetti: “Dal 7 gennaio, entro le ore 8 faranno il loro ingresso a scuola fino al 50% degli studenti totali. Dopo le 9.30, i restanti fino a raggiungere la percentuale del 75% della popolazione studentesca, come indicato dal Ministero dell’Istruzione. Di fronte alle ...