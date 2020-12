"Renzi? Un pelo superfluo". Travaglio, valanga di insulti: "Cosa nasconde dietro il colletto alzato" (Di martedì 22 dicembre 2020) Per Marco Travaglio l'ex premier Matteo Renzi non è nient'altro che un "pelo superfluo". Il direttore del Fatto quotidiano, dopo aver paragonato Italia Viva alla anonima sequestri, la definisce Italia Virus e nel suo editoriale auspica una fine tragica al suo leader, colpevole di aver minacciato la crisi contro il premier Giuseppe Conte. "Ho fatto una variante travagliese del sogno di Padellaro", spiega Travagli riprendendo l'"augurio" del suo editorialista, quello cioè che Conti applichi a Renzi la "cura Salvini", vale a dire un violentissimo discorso in Senato per aprire la crisi e "svergognare" l'alleato traditore. Secondo Travaglio il premier dovrebbe "smentire tutte le balle Renziane" ed enunciare "il programma emerso dalla verifica per governare fino ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Per Marcol'ex premier Matteonon è nient'altro che un "". Il direttore del Fatto quotidiano, dopo aver paragonato Italia Viva alla anonima sequestri, la definisce Italia Virus e nel suo editoriale auspica una fine tragica al suo leader, colpevole di aver minacciato la crisi contro il premier Giuseppe Conte. "Ho fatto una variante travagliese del sogno di Padellaro", spiega Travagli riprendendo l'"augurio" del suo editorialista, quello cioè che Conti applichi ala "cura Salvini", vale a dire un violentissimo discorso in Senato per aprire la crisi e "svergognare" l'alleato traditore. Secondoil premier dovrebbe "smentire tutte le balleane" ed enunciare "il programma emerso dalla verifica per governare fino ...

