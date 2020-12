Renzi può diventare l’ago della bilancia del governo (Di martedì 22 dicembre 2020) Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, potrebbe essere decisivo nel futuro del governo firmato Conte con il proprio e costante disaccordo. Renzi (web source)Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, risulta essere uno dei personaggi più scomodi all’interno del governo italiano nelle ultime settimane. Le sue idee e le sue contrapposizioni alla maggioranza rischiano infatti di far saltare l’esecutivo con la forte possibilità che possa andare a ricomporre la maggioranza. Leggi anche —> Chiara Ferragni diventa un demonio e fa un enorme rivelazione Leggi qui —> Che fine ha fatto la meteora Alessia Merz? Tornerà in tv? In particolar modo risulta essere difficile al momento una coesione, oltre che una convivenza, tra le parti della maggioranza. Se infatti i problemi tra ... Leggi su kronic (Di martedì 22 dicembre 2020) Il leader di Italia Viva, Matteo, potrebbe essere decisivo nel futuro delfirmato Conte con il proprio e costante disaccordo.(web source)Il leader di Italia Viva, Matteo, risulta essere uno dei personaggi più scomodi all’interno delitaliano nelle ultime settimane. Le sue idee e le sue contrapposizioni alla maggioranza rischiano infatti di far saltare l’esecutivo con la forte possibilità che possa andare a ricomporre la maggioranza. Leggi anche —> Chiara Ferragni diventa un demonio e fa un enorme rivelazione Leggi qui —> Che fine ha fatto la meteora Alessia Merz? Tornerà in tv? In particolar modo risulta essere difficile al momento una coesione, oltre che una convivenza, tra le partimaggioranza. Se infatti i problemi tra ...

