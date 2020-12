Recovery Plan, Sasso (Lega): “Non sappiamo ancora come Azzolina voglia spendere i fondi” (Di martedì 22 dicembre 2020) "Nessuno pensi di escludere il Parlamento ed il primo partito d'Italia dalla programmazione del futuro dei nostri figli" sulla scuola. Così il deputato della Lega Rossano Sasso, membro della commissione Cultura della Camera. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 22 dicembre 2020) "Nessuno pensi di escludere il Parlamento ed il primo partito d'Italia dalla programmazione del futuro dei nostri figli" sulla scuola. Così il deputato dellaRossano, membro della commissione Cultura della Camera. L'articolo .

